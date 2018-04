Renault-Nissan bespaart miljarden, maar op wat?

Door: BV

Wanneer Renault en Nissan samen in bed doken, was dat natuurlijk niet voor de lol. De bedoeling was uiteraard dat beide bedrijven door enkele dingen samen te doen minder zouden uitgeven en meer zouden overhouden. De doelstelling was om elk jaar ruim € 4 miljard uit te sparen. In 2016 moest dat realiteit zijn, maar de twee werken hebben zo goed gewerkt dat de doelstelling al vorig jaar is afgetikt. De volgende mijlpaal is € 5,5 miljard. Dat moet een feit zijn in 2018, zegt Carlos Ghosn die er de baas is.

Waar wordt bespaard?

Het zijn een aantal voor de hand liggende zaken. Er is minder personeel nodig en omdat je samen aankopen kan doen, kan je een scherpere prijs bedingen. Maar de Alliantie - die ook nog de merken Dacia, Datsun, Samsung en Lada in zijn portefeuille heeft, geeft zelf grif toe dat het grootste voordeel wordt gehaald uit ontwikkeling en productie. Met andere woorden: een aantal keren hetzelfde basisproduct (platform, aandrijflijn, motoren) verkleden als een ander product (bijvoorbeeld de Kadjar, Koleos, Qashqai, X-Trail) helpt de bottom line flink vooruit.