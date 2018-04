BMW i3 à la bolognese

Door: ADD

Het kunstmerk "Toilet Paper" heeft een BMW i3 een spaghetti look aangemeten. Voor het fotofestival in het Franse Arles (nog tot 25 september 2016) kreeg de elektrische auto een jasje van pasta in tomatensaus.

Achter het vreemde ontwerp zit kunstenaar Maurizio Cattelan, een van de oprichters van "Toilet Paper". Behalve deze folie voor de i3 ontwierp Catellan eerder al een gouden wc-pot en een installatie voor het Guggenheim Museum in New York.

Geen Art Car

BMW is al sinds 1975 in de kunstscène actief met de BMW Art Cars. Kunstenaars creëren unieke voertuigen die traditiegetrouw slechts een keer op circuit gebruikt worden Deze spaghetti-i3 behoort echter niet tot de BMW Art Cars-collectie. Na het fotofestival wordt de spaghetti er gewoon weer afgehaald.