JLR Special Vehicle Operations heeft nieuw hoofdkwartier van € 25 miljoen

Door: BV

Als je tegenwoordig een beetje meespeelt in de topsegmenten dan moet je je klanten ook wat extra’s kunnen bieden. Jaguar en Land Rover doen dat al tijden, ook al ligt de aandacht tegenwoordig wat meer op het esthetische dan op het functionele zoals vroeger het geval was. Een nieuwe paraplu, Special Vehicle Operations of SVO, zorgt ervoor dat de citroen tot het eind wordt uitgeknepen. Met succes. En daar hoort nu een nieuw hoofdkwartier bij.

Personalisering

De nieuwe thuis voor JLR z’n afdeling die je maximaal ter wille wil zijn, blijft in het Britse Coventry. Het heeft € 23,4 miljoen gekost, maar dat was nog een beetje meer toen de Britten de rekening moesten betalen. De Pond heeft immers al wat klappen gehad omwille van de Brexit. De wensen van de klanten worden ter plaatste vervult en naast de productie is er ook een uitgebreide ruimte voor het kiezen van je extra’s. Wie wil kan er ook terecht om z’n gepersonaliseerde Jaguar of Land Rover op te halen.