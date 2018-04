Jeep Wagoneer komt terug

Door: BV

Dat heeft Mike Manley, de baas van Jeep op z’n communiezieltje gezweerd ten aanzien van de Amerikaanse vakpers. De Wagoneer en Grand Wagoneer komen helemaal bovenaan het gamma SUV’s. De verhouding tussen een normale en een ‘Grand’ wordt helemaal zoals je je dat spontaan voorstelt: met wat meer centimeters en voor de goede orde ook wat meer luxe.

Wanneer komt de nieuwe Jeep?

De Wagoneer en Grand Wagoneer moeten er tegen het eind van het decennium van hun productieband in Detroit rollen, bijna 30 jaar nadat het laatste exemplaar met die naam gebouwd werd. Maar je moet al het bovenstaande met een flinke snuf zout nemen want opperhoofd Sergio Marchionne heeft de onhebbelijke gewoonte om een loopje te nemen met de productieplanning. Bewijs? Hij was eerder al eens beloofd. Tegen 2013.