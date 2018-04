Onderzoek: snufjes zijn belangrijker dan veiligheid

Door: BV

Eigenlijk is iedereen het er principieel over eens dat veiligheid belangrijker is dan comfort. En al helemaal dan gadgets. Maar uit onderzoek van het Britse magazine Whatcar? blijkt dat autokopers wanneer het erop aankomt om er hun ponden aan te hangen, andere keuze’s maken.

Meer betalen voor technologie

Technologie die je in de categorie entertainment kan onderbrengen, daar wordt probleemloos de beurs voor opengetrokken. De Britten vinden een goede geluidsinstallatie belangrijker dan een dodehoekwaarschuwing of een geautomatiseerd remsysteem.

Wanneer de doelgroep wordt gevraagd om hun prioriteiten, dan staat veiligheid helemaal bovenaan. Maar, zo zegt Whatcar, dat stemt niet overeen met het koopgedrag. Whatcar weet dat een automatisch remsysteem het meest gevraagde veiligheidssnufje is. Bijna 20% van de kopers betaalt ervoor bij. Een aantal dat in schril contrast staat met verwarmde zetels (60%) en lichtmetalen velgen (42%).

Wat vinden kopers het belangrijkst van allemaal?

Uit het onderzoek komt ook naar boven wat de autokoper anno 2016 het belangrijkst vindt van allemaal. Daaruit blijkt dat een auto in elk geval Bluetooth, navigatie, airco en verwarmde zetels hoort te hebben. Nissan claimde eerder zelfs al eens dat de motor minder belangrijk was dan de mogelijkheid om je telefoon te koppelen.