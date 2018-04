Eerste elektrische Mercedes is een feit

Door: BV

Je kon natuurlijk al een elektrische B-Klasse kopen, maar dat model was niet specifiek voor een elektrische aandrijving ontwikkeld. Deze nieuwe Benz is dat wel. Hoewel het geen échte Benz is. Het is een Garia. Een golfkarretje, waar Mercedes wel de hand in had.

Rijbereik

Als hij leeg is, moet deze Mercedes 6 uur aan het stopcontact. Hij raakt vervolgens een erg verdienstelijke 80km ver. Snel gaat dat niet, want hij heeft maar 4pk en haalt niet meer dan 30km/u. Maar je beschikt niettemin over een instelbaar onderstel en een Eco en Sport-modus. Onderweg kan je je amuseren met het grote 10,1” aanraakscherm (waarmee je onder meer de klimaatregeling en LED-verlichting bedient) en muziekinstallatie met Bluetooth-connectiviteit.