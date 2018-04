Fiat Chrysler wil gehacked worden

Door: BV

Fiat Chrysler daagt hackers uit om fouten in de software van z’n auto’s bloot te leggen. En het doet dat niet omdat het ervan uitgaat dat er niets te vinden is, wel het tegendeel. De groep, die onder meer de merken Jeep, Chrysler, Alfa Romeo, Fiat en Maserati overkoepelt, weet dat z’n software meerdere bugs bevat. En het wil op deze manier proberen deze veilig te maken.

Met beloning

De autobouwer wil hackers die foutjes vinden belonen. Per blootgelegde fout kan zo’n digitale speurneus minstens $ 150 en maximaal $ 1.500 krijgen, afhankelijk van hoe ernstig het gevonden gebrek is. In een mededeling zegt Fiat Chrysler dat de consument stilaan verstaat dat een auto in feite een computer is die twee ton weegt en dat ook die veilig moeten zijn. Deze manier van werken zal wellicht ook goedkoper zijn een hele batterij specialisten aan te nemen.