Spitfire-model van Aston Martin V12 Vantage

Door: BV

De heren bij Aston Martin hebben weer eens een excuus gevonden om een speciale uitgave in elkaar te boxen. Het is immers 80 jaar geleden dat de Spitfire voor het eerst vloog. En daarom is er van de V12 Vantage S deze Spitfire 80 special edition. Je moet er £ 180.000 voor ophoesten wat heel wat minder is dan voor een echt exemplaar. Maar je koopt er wel verschillende Triumph Spitfire voor. Het is immers niet de eerste keer dat een autofabrikant die naam op z'n auto kleeft.

Groen en geel

Logo’s zijn er van de RAF - de Britse luchtmacht - en van Q - Aston’s afdeling voor speciale projecten die een specifieke maar al bij al subtiele interieuraankleding voorzagen. Aan de buitenkant is er een specifiek groene lakkleur en zijn er accenten in geel. Waarom? Omdat de Spitfire die ook had, zo krijgen we te horen. Oplage? 80 stuks. Eentje voor elke kaars op de verjaardagstaart dus.