Dit gebruikte het Turkse leger om de coup te plegen

Afgelopen nacht vond in Turkije een mislukte poging tot staatsgreep plaats. Dissidente legereenheden trachtten er de regering van president Erdogan omver te werpen ‘om de democratie te beschermen’. In hoofdstad Ankara en grote steden als Istanbul en Izmir bezetten militairen strategische doelwitten en plaatsen voor ze terug gedrongen werden door politie- en legertroepen die trouw bleven aan de regering. Dit is wat ze daarvoor gebruikten.