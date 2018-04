BMW 1-Reeks met vier deuren

Door: BV

Compacte sedans. Europa lust ze niet. Tenzij je premium gaat, want de Audi A3 en - nog meer - de Mercedes CLA kunnen wel op bijval rekenen. Die laatste vooral omdat hij doet alsof hij een coupé is. Alleen nog BMW dus, en de Duitse drie staan weer eens samen in de arena. En kijk, hier is de nieuwe BMW 1 Sedan. Maar hij staat buiten de boksring.

De concept car werd voorgesteld op het Autosalon van Guangzhou, nu een jaar geleden en ook de nieuweling debuteert op Chinese bodem. De reden - je voelt het al komen - ligt voor de hand: alleen daar zal het model in de showroom komen. We hoeven ons dus niet al te veel zorgen te maken over het feit dat BMW ons maar één miezerig fotootje toont.