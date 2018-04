Wat heeft zes wielen en een kernreactor?

Door: BV

Het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA heeft de opvolger voor Marsrover Curiosity voorgesteld. De nieuwe robot, die het voorlopig zonder welluidende naam moet stellen, wordt in 2020 richting rode planeet geschoten. Z’n missie? Op zoek gaan naar tekenen van leven dat er (misschien) ooit was. En - misschien nog belangrijker - uitvissen hoe een bemande marsmissie mogelijk wordt.

Stof en weer

De nieuwe marsrover moet het klimaat, het stof en de bodem grondiger kunnen analyseren dan Curiosity, die overigens nog steeds op wandel is. Water en zuurstof staan hoog op z’n prioriteitenlijst, want als er ooit bemande marsmissies komen dan zullen de astronauten onmogelijk voldoende zuurstof en brandstof mee kunnen nemen om ook weer thuis te geraken. Wat de nieuwe zeswieler vindt, wordt dus cruciaal.

Nucleaire energie

In februari 2021 zal de rover op mars neerdalen. De structuur is dezelfde als van Curiosity, omdat die goed werkt, maar de boordapparatuur is flink opgewaardeerd. Zo kan de nieuweling zelf kaarten van de omgeving samenstellen op basis van foto’s en is hij zelfstandig in staat om tijdens de afdaling koerscorrecties door te voeren en een meer geschikte landingsplaats te kiezen. Of zo'n rover groot is? Ja, best wel. Hij is drie meter lang. De voetafdruk is vergelijkbaar met die van een Smart Fortwo. Tenslotte nog één aardigheidje: het ding wordt aangedreven door plutonium. Want dat is betrouwbaarder dan accu’s of zonnecellen. NASA schakelt over op nucleaire energie.