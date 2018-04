Dit is de Mercedes bus van de toekomst

Door: BV

Laat ons maar meteen zeggen dat Mercedes niet vermeldt hoe de bus van de toekomst wordt aangedreven. Is het een brandstofcel of een accu? Of misschien een hyperefficiënte dieselmotor? De Duitsers steken er hun hand nog niet voor in het vuur. Wat wel zeker is, is dat de bus grotendeels z’n plan kan trekken. Dat werd gedemonstreerd in Amsterdam, waar de bus zelfstandig een route van 20km volgde.

Zelf de route volgen

De chauffeur zat erbij voor spek en bonen terwijl de bus de route volgde, verkeersborden en -lichten respecteerde en netjes bij de halte stopte.

Op het design hoef je je niet meteen blind te staren. Dat aan de buitenzijde zou nog realiseerbaar kunnen zijn, maar een dergelijke fantasierijk interieur, daar hou je best je adem niet voor in.