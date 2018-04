Opvolger McLaren F1 in de maak

Door: BV

McLaren heeft de jongste tijd heel wat formidabele rij-ijzers afgeleverd, maar een echte spirituele opvolger voor de legendarische McLaren F1, die is er volgens de Britten nog niet gekomen. Dat zou immers een auto moeten zijn die én vleugeldeuren én drie zitplaatsen heeft. Maar hij komt! Dat heeft een Brits magazine de bedrijfsleiding uit de neus kunnen peuteren. Misschien is hij al realiteit in 2018.

Slechts 64 exemplaren

Wie er één wil, kan al op z’n knieën gaan zitten bij het hoofdkwartier van McLaren en meteen 2 miljoen pond meebrengen. Dat is de prijs. En meer exemplaren van die zogeheten ‘hyper-GT’ dan van de originele F1 komen er niet. Exact 64 dus. Voorts weten de Britten nog dat de McLaren P1 weliswaar gebruik maakt van een hybride layout, maar dat deze F1-opvolger alleen dinosaurussap zal drinken.