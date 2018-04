Dit had de Bugatti Chiron kunnen zijn

Door: BV

Een opvolger voor de Bugatti Veyron uit je pen toveren is, zo stellen we ons tenminste voor, een leuke en tegelijk erg uitdagende klus. Het Franse merk legde daarom niet al z’n eieren in één mand. Het vroeg aan verschillende designers van moederhuis Volkswagen om hun visie uit te werken. Kwestie van tenminste een richting voor het design te vinden. Dat van Sasha Sellpanov werd gekozen.

Lang kijken

De foto boven dit item is Sasha’s voorstel voor een design. Met de kenmerkende hoefijzervormige grille die geflankeerd werd door twee gigantische luchtinlaten, afgeboord en doormidden gesneden door LED's. Van z’n design werd een schaalmodel gebouwd dat gedurende lange tijd te zien was in de coulissen van het Bugatti-hoofdkantoor. Daar werd uiteindelijk gekozen voor een design dat een tikkeltje traditioneler was, met zichtbare koplampen met niet minder dan 8 individuele lenzen. Alles over de Bugatti Chiron vind je hier.