Schoonmoeder Bernie Ecclestone ontvoerd voor losgeld

Door: BV

De schoonmoeder van Bernie Ecclestone, de numero uno van het Formule 1-circuit, is in haar thuisland Brazilië ontvoerd. Dat kan omdat de 85-jarige Bernie getrouwd is met Fabiana Flosi die nog maar 38 lentes jong is.

Hoogste losgeld ooit

Het doelwit van de ontvoering is de portefeuille van Ecclestone. Daarin zit wellicht zo’n 3 miljard euro. Als hij z’n schoonmoeder terug wil, moet hij er € 34 miljoen van afstaan, wat meteen het hoogste losgeld is dat ooit in Brazilië werd geëist.

De ontvoering gebeurde afgelopen vrijdag in de buurt van Sao Paolo, maar raakte pas nu bekend.