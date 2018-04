Noorwegen wil drijvende tunnels voor 20 miljard

Door: BV

De natuur in Noorwegen is woest en mooi. Alleen al aan de fjorden vergapen zich jaarlijks miljoenen mensen. En ze doen dat vooral vanop boten. Bruggen zouden immers het uitzicht verknoeien en om tunnels te leggen zijn heel wat waters ertussen te diep. Maar er is nu een plan om de belangrijkste trekpleisters ook per auto toegankelijk te maken: tunnels die niet op de bodem liggen, maar gewoon enkele meters onder het wateroppervlak ‘drijven’.

30 meter diep

Als je in Noorwegen de westelijke route tussen Kristiansand en Trondheim wil doen moet je voor de afstand van 1.000km ruim 21 uur rekenen. Je hebt immers ook nog zeven veerdiensten nodig. Als dat tunnels zouden zijn, kan de reistijd gehalveerd worden. Elke rijrichting zou in een aparte buis, telkens twee rijstroken groot, zo’n 30 meter onder het wateroppervlak kunnen hangen aan drijvende pontons. De Noren geloven er alvast in. De overheid heeft al 20 miljard klaarliggen voor het project.