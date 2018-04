Over and out voor Aston Martin DB9

Door: BV

De Aston Martin DB9 wordt beschouwd als een tijdloze sportwagen. Niet moeilijk, want het model is ook al tijden in productie. Niet minder dan 12 jaar. Maar nu is het doek toch gevallen.

De Britten gaven de DB9 een hoop facelifts en nog meer speciale uitvoeringen om de carrière van het model te rekken. De sportwagen met twaalfcilinder onderging ook evoluties in vermogen. Hij begon bij 450pk en eindigde (als DBR9) met 600pk.

De laatste 9 exemplaren zijn ook weer door Aston Martin’s personaliseringsafdeling ‘Q’ onder handen genomen. Na meer dan een decennium kan je er toch niet gewoon de stekker uittrekken, niet?