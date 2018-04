Nieuwe Crafter is 100% Volkswagen

Door: ADD

De tak bedrijfsvoertuigen van Volkswagen (Volkswagen Nutzfahrzeuge - VWN) is er maar al te trots op dat ze een bestelwagen met een compleet nieuw ontwikkelde architectuur kunnen voorstellen. En dat zelfs niet langer samen met Daimler. Wat in dit segment waar samenwerking de regel is zeldzaam geworden is. De Renault Trafic wordt bijvoorbeeld als Renault, Opel/Vauxhall, Nissan en Fiat verkocht. De nieuwe Crafter komt er daarentegen (voorlopig althans) enkel met het VW-logo op zijn neus.

Keuzestress

De eerste officiële foto's zijn er nu en daarbij valt er wel wat te vertellen. Bijvoorbeeld dat de voorwielaangedreven versies van de VW Crafter 2017 een dwarsgeplaatste motor krijgen, bij de exemplaren met achterwielaandrijving zit de motor in de lengte. Vierwielaandrijving is ook mogelijk en dat zal je ongeveer € 3.000 extra kosten. Kiezen kan je ook uit drie lengtes, vier basismodellen en drie hoogtes. De buitenlengte varieert tussen 5,98 meter en 7,39 meter, de hoogte binnenin tussen 2,34 en 2,80 meter, de belading tussen maximaal 3,5 en 5,5 ton.

Tweeliter

De motor kunnen we al uit de VW Transporter en luistert naar de charismatische naam "EA288Nutz". VW biedt de 2.0 diesel met 102pk, 122pk, 140pk of 177pk aan. Geschakeld wordt er met een automaat (acht versnellingen) of een handgeschakelde zesbak.

Gunstige instapper?

Wat de prijzen betreft, belooft VW een aangename verrassing voor de klant in petto te hebben als de Crafter in het voorjaar van 2017 bij dealers zal staan. De achterwielaangedreven versies zullen waarschijnlijk vergelijkbaar met het huidige model geprijsd worden. De voorwielaangedreven versies, die nog niet eerder bestonden, zouden daarentegen veel goedkoper worden. Hoeveel goedkoper dat lossen de Duitsers nog niet, wellicht zullen we daarop tot op het salon van Frankfurt in september 2016 moeten wachten