Tesla koopt voor $ 2,6 miljard aan zonnepanelen

Door: BV

Elon Musk heeft z’n neefjes erg rijk gemaakt. Lyndon en Pter Rive richtten tien jaar geleden immers SolarCity op. Een bedrijf dat inmiddels tot de grootste spelers op de markt van de zonnepanelen hoort. Dat wordt nu door Tesla overgenomen. Kostprijs? $ 2,6 miljard.

One stop shop

Met de overname wil Musk van Tesla almaar meer een ‘one stop shop’ maken. Je kan er je auto kopen, de batterij - de zogeheten wall box - om tijdelijk zonne-energie in te stockeren en nu ook de zonnepanelen. Wie slim omspringt met die energie en z’n accu’s (ook die in de auto) moet in de toekomst niet alleen in staat zijn z’n vierwieler van stroom te voorzien, maar als het nodig is, ook het huis.

Geen verrassing

De overname geldt niet als een verrassing. Tesla had al meermaals gehint naar een overname in deze richting en Musk had al jaren een pakket aandelen in het bedrijf.