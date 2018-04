Prins rijdt als allereerste met (2!) Bugatti Chiron rond

Door: ADD

Een prins uit de Saoedi-Arabische koninklijke familie mag zich voortaan de rechtmatige eigenaar van twee conceptcars van de Bugatti Chiron noemen. De ene concept stond in 2016 op het Autosalon van Genève te blinken als Bugatti Chiron in preproductie en de andere werd in 2015 ontwikkeld voor het spel "Gran Turismo Sport". De aankoop maakte Bugatti zelf via Instagram bekend. In tegenstelling tot veel andere studies zijn beide supersnelle wagens uitgerust met de 8 liter W16 en dus daadwerkelijk rijklaar.

Tussenstop in de VS

Hoeveel de prins op tafel legt voor de twee auto's, wil Bugatti niet verraden. Een 'gewone' Bugatti Chiron kost als productiemodel zo'n € 2,4 miljoen (zonder belastingen), maar daar moet je dan wel nog tot minstens komende herfst op wachten. Met zijn koopje kan de Prins van Saoedi-Arabië dus als allereerste met de Bugatti Chiron uitpakken. Maar voor het zover is, zullen de twee Chirons nog een tussenstop in Pebble Beach maken. Daar zullen de auto's op 19 augustus 2016 voor het eerst in de Verenigde Staten te bewonderen zijn.