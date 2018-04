Wordt het BMW of Mercedes?

Door: ADD

In Europa gaat het BMW voor de wind. De autofabrikant overtrof namelijk alle verwachtingen in het tweede kwartaal van dit jaar. Wat de omzet betreft konden ze in München een stijging van 4,5 procent ten opzichte van het voorgaande jaar voorleggen, wat resulteerde in een omzetcijfer van meer dan € 25 miljard. Hun operationele inkomsten voor aftrek van rente en belasting (EBIT) steeg met 7,9 procent tot € 2,7 miljard. De nettowinst klom met meer dan 11 procent de hoogte in tot € 1,94 miljard.

Deze goede resultaten zijn in aanzienlijke mate te danken aan de goed lopende autohandel in Europa. De motorfietsendivisie van het bedrijf deed het daarentegen zwakker in het tweede kwartaal.

Minder omzet dan Mercedes maar meer rendement

Dit jaar rolden er al iets meer dan een miljoen nieuwe Mercedessen van de band, terwijl concurrent BMW net onder die magische grens blijft. Maar ook al verkocht Mercedes-Benz meer auto's dan BMW (20.062 om exact te zijn) en zijn ze dus in München na meer dan tien jaar de ranglijst van de luxewagens aangevoerd te hebben, niet langer de nummer één, toch kan BMW uitpakken met een hogere winstmarge. Daimler zit momenteel onder meer nog met de hoge opstartkosten voor de nieuwe E-Klasse. "Liever een zeer rendabele nummer twee dan een iets minder rendabele nummer één. Winstgevende groei is belangrijker dan de toppositie in volume", aldus BMW-topman Harald Krüger.

Grootste bouwer van luxewagens

Maar de kans dat BMW binnen afzienbare tijd de leiderspositie weer terug kan pakken, is erg reëel. De hogere omzet hebben ze bij Mercedes namelijk vooral te danken aan nieuwe modellen, zoals de goed verkopende S-klasse. In de catalogus van BMW daarentegen staan nu vooral wat oudere modellen, maar de eerste belangrijke nieuwkomer (de nieuwe 5-Reeks) zal volgend jaar al bij de dealers staan.

Donkere Brexit-wolken

Maar de marges staan enigszins onder druk door de Brexit. BMW produceert met dochtermerk Mini relatief veel in het Verenigd Koninkrijk en heeft er een belangrijke afzetmarkt. Op korte termijn verwacht de constructeur geen wezenlijke impact op hun business. maar op lange termijn kunnen ze de gevolgen van de Britse uittrede uit de EU nog niet werkelijk inschatten.