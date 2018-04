Rode cijfers Tesla stapelen zich op ondanks grotere omzet

Door: ADD

Tesla blijft zijn doelstellingen missen. Ook in het tweede kwartaal van 2016 leed het Amerikaanse bedrijf een verlies van 293,2 miljoen (momenteel circa € 263,1 miljoen). Een jaar eerder was dat slechts $ 184,2 miljoen. Maar wat de omzet betreft, kon Tesla echter wel aanzienlijk groeien. Die nam in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar toe met 33 procent tot $ 1,3 miljard.

Analisten hadden betere resultaten verwacht, maar beleggers reageerden dankzij de duidelijker productiegroei en hoopgevende vooruitzichten toch positief. De aandelen gingen na het sluiten van beurs gisteren licht de hoogte in, maar reageerden over het geheel nauwelijks. Tesla verklaarde zelf goed op weg te zijn om 50.000 auto's te leveren in de tweede jaarhelft. Dat zou bijna evenveel zijn als in 2015 in het totaal.

Productiedoelstellingen niet gehaald

De ambitieuze doelstellingen daarentegen werden niet gehaald. In het afgelopen kwartaal rolden er slechts 14.402 in plaats van de geplande 17.000 auto’s van de band. Elon Musk had aanvankelijk aangekondigd om dit jaar 80.000-90.000 Tesla’s te produceren. Nu lijkt het erop dat in het beste geval de onderkant van de prognose gehaald zal worden. Op dit moment levert Tesla zo'n 2.000 auto's per week uit.

De jaarlijkse productie moet tegen 2018 worden opgevoerd tot 500.000 voertuigen. Maar de uitgaven daarvoor verslinden veel geld en vormen een groot risico, want Tesla heeft vooralsnog geen ervaring met massaproductie.

Tesla zet verder in op accu’s

Een essentiële bouwsteen in Musks ambitieuze expansiestrategie is de afgelopen vrijdag in Nevada opgestarte "Gigafactory". Een enorme fabriek voor batterijen, die ooit de elektrische auto’s moeten belanden.

Begin deze week kondigde Tesla nog aan de groene-energie-specialist SolarCity voor 2,6 miljard dollar aangeschaft te hebben. Het plan zorgde in financiële kringen echter voor ontevredenheid en beschuldigingen van nepotisme omdat Musk in beide bedrijven de grootste individuele aandeelhouder is en twee neven bij de opstart van SolarCity geholpen heeft. Bovendien is het bedrijf ook niet rendabel.