Evoque ramt Chinese kopie eruit

Door: BV

De Chinezen zijn niet vies van het gebruik van een kopieermachine. 10 flagrante voorbeelden lijstten we al enige tijd geleden op en nog recenter is deze Landwind X7. Die is van ver echt niet te onderscheiden van een Range Rover Evoque, ook al beweert een Chinese rechtbank dat ze niets van elkaar hebben. De Chinees kost er een zesde van wat het echte spul moet opbrengen, maar niettemin weten de Britten er af en toe een te verkopen.

Blijkbaar zijn niet alle inwoners er even wild van ‘made in China’. Best ironisch dus dat een Range Rover er een quasi identieke - zelfs de kleur is gelijk - Landwind uit tikte.