De BMW 507 van Elvis Presley schittert weer

De King of Rock ‘n Roll had iets met Cadillacs. Daarover lees je hier. Maar de legende had het niet alleen voor die Amerikaanse sleeën. Toen hij amper 23 was kocht Elvis Presley na een testrit in december 1958 een BMW 507. Het ging om het exemplaar met chassisnummer 70079. Op zich was het een opvallende keuze, want de 507 was in z’n tijd niet zo geliefd.

Hard bestaan

De 507 van Elvis, die oorspronkelijk wit was en later in het rood werd geschilderd, kende een hard bestaan. In 1968 eindigde hij in een schuur waar hij pas in 2014 werd buitengehaald. Z’n eigenaar wou al die tijd tot restauratie overgaan, maar dat kwam er niet van. Dat hij ooit van een beroemde eerste eigenaar was, had hij tegen die tijd wel uitgesnuffeld. En dat kwam ook BMW te weten, dat er een uitpakproject voor z’n nieuwe klassieke afdeling van maakte. Elvis’ BMW 507 is nu in z’n oude glorie hersteld en zal voor het eerst te smaken zijn op het Pebble Beach Concours d’Elegance.