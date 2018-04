Perfect bij je klassieke GT: Autodromo Stradale

Door: BV

Autodromo is een horlogemerk dat specifiek naar de hand van de autoliefhebber dingt. Het passeerde hier dan ook al de revue met een lijn die de sfeer van de legendarische Group B rallywagens opriep. Nu heeft het bedrijf een nieuwe hebbeding. Dat heet Stradale, huist in een 40mm grote kast en is opgebouwd rond een Japans Miyota 9015 automatisch mechanisme. Allemaal zaken die een opname in deze rubriek ’an sich’ niet verantwoorden. Z’n vormgeving, gebaseerd op de auto’s (en meer specifiek de tellers erin) uit de jaren vijftig en zestig, doet dat wel.

Drie versies

De Stradale kost € 875. Daarmee bevindt het zich in het instap-premiumsegment. Er zijn drie versies beschikbaar. Het bandje is steeds in leder.