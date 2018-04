Dit wordt de nieuwe Hyundai i30

Door: BV

Geen enkele andere auto is voor Hyundai zo belangrijk als de i30. Een hatchback in de middenklasse, dat is en blijft nog steeds de ruggengraat voor een merk in Europa. Alleen een SUV voor hetzelfde segment kan je nog een gelijkaardig belang toewijzen, en dat is nieuws van de afgelopen vijf jaar. Dat de i30 aan een nieuwe generatie toe is, is dus groot nieuws voor het ambitieuze en succesvolle Koreaanse merk. Daar zal de tamtam dus op gepaste wijze over geslagen worden. Dat begint met deze eerste afbeeldingen. Die moeten je warm maken voor de Aziatische Golf-killer.

Niets speciaals

Veel technische details wil het merk nu nog niet onthullen. Het heeft de mond nog vol over het design. En dat loopt niet zoals je verwacht. Geen dwepende zinnen over exotische lijnen, kunstige plooien en dynamische accenten. Louter de droge opmerking van design-baas Peter Schreyer dat de i30 ontwikkeld is om een zo groot mogelijke groep mensen aan te spreken. “Gericht op een breed scala van verschillende mensen”, klinkt het. Natuurlijk, vloeiend en expressief, dat moet het wel worden. Oordeel gerust zelf.