Audi laat putten in de weg stroom opwekken

Door: ADD

Elektriciteit wordt alsmaar belangrijker in auto's, ook in de goede oude verbranders. Tot nu toe kwam die meestal via een accu en generator. Maar daar wordt dra een andere bron aan toegevoegd. Audi wil de kinetische energie van de ophanging gebruiken om het elektrisch systeem te ondersteunen. Generatoren zullen de telescopische schokdempers vervangen.

eROT

Audi noemt de techniek "eROT", en dat staat voor "elektromechanischer Rotationsdämpfer" (elektromechanische roterende demper). De bewegingen van de as worden via een hefboom op een generator overgedragen, die zo elektriciteit produceert. Audi beweert met dit systeem gemiddeld 100 tot 150 watt op te wekken - van 3 watt op een vlakke weg tot 613 watt op zeer slechte wegen.

Op de lange termijn moet dit systeem het nieuwe 48-volt boordnet van elektriciteit voorzien dat momenteel enkel in hybrides en in de Audi SQ7 zit. En de generatoren bieden nog andere voordelen: ze zouden de opwaartse en neerwaartse vering subtieler en onafhankelijk van elkaar costrueren. Bovendien kunnen ze ook dienen als adaptief element voor toekomstige ophangingen.

Onduidelijk wanneer

Audi laat evenwel nog niets los over eventuele serieproductie, maar benadrukt wel dat de eerste testresultaten van de eROT-techniek veelbelovend zijn en dus een toekomstige serieproductie niet ondenkbaar is.