Praatjesmakers vallen bij Jeep door de mand

Als iemand uitpakt met zijn offroad-belevenissen, doet die daar graag een schepje bovenop. Zo wordt een heuvelrug al snel een extreme helling of een onverhard wegje een echte offroadpiste. In de toekomst zou al dat opscheppen voor Renegade-rijders best moeilijk kunnen worden, want de nieuwe app "Jeep Skills" legt alle vermeende avonturen vast. Of hij de gegevens wil delen, daarover kan de bestuurder - gelukkig - zelf beslissen.

Naast de hellingsgraad slaat de software de hoek en de kracht tussen de voor- en achteras van de vierwielaandrijving op. De hoogte en de luchtdruk van de positie van de Renegade eveneens. De app kan ook de op het voertuig inwerkende centrifugale krachten, de rempedaaldruk en gaspedaalpositie tonen. Bovendien kunnen favoriete routes opgeslagen worden - ook offroad - zodat de bestuurder er later probleemloos kan terugkeren en zijn huidige gegevens vergelijken met de oude. Via een social-media-platform kan hij de prestaties met de Jeep-community delen.