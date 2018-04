Monsterboetes voor sluipverkeer

Door: BV

Het lag voor de hand dat de invoer van tol voor vrachtwagens op een groot deel van het Belgische wegennet ervoor zou zorgen dat er almaar meer naar alternatieve wegen zou gezocht worden. En wat blijkt? Ook de transportbedrijven betalen liever wat minder voor hun kilometers (ofschoon de rekening natuurlijk finaal bij de eindconsument terecht komt).

Meer sluipverkeer

Her en der in Vlaanderen klinkt het dat vrachtwagens almaar vaker op sluipwegen terug te vinden zijn. Wanneer die door plaatsen - meestal centra van steden en gemeenten - lopen terwijl dat niet mag, riskeert de bestuurder een boete. Dat was € 55, maar Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil die boete nu optrekken tot € 165. Een afschrikmaatregel.

De overheid voerde op heel wat plaatsen metingen uit voor de invoer van de kilometerheffing. Als bij een controlemeting zal blijken dat enkele van die locaties nu als een magneet zwaar vervoer aantrekken, dan wil Weyts die opnemen in de trajecten met kilometerheffing. Als het verkeer er dan niet daalt, vaart de staatskas er op z’n minst wel bij.