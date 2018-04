Deze Shelby is de duurste Amerikaanse auto ooit, ook Brits record gesneuveld

Door: BV

In het mondaine Monterey aan de Amerikaanse Westkust ging gisteren heel wat exclusief blik onder de hamer. En daar sneuvelden enkele records die moeten aantonen dat de markt voor exclusieve oldtimers nog steeds in de lift zit.

De duurste Brit ooit

Het was voorspeld. Deze Jaguar D-Type is nu de duurste Britse auto uit de geschiedenis. Die auto eindigde binnen de schattingen van $ 20 à $ 25 miljoen. Een Aston Martin DB4 GT Zagato die in december vorig jaar verkocht werd, wordt met een marge van ruim $ 7 miljoen van de troon gestoten.

De duurste Amerikaanse auto ooit

De eerste Shelby Cobra, een auto die door Carroll Shelby nooit werd verkocht, is nu de duurste Amerikaan uit de geschiedenis. De historisch belangrijke CSX 2000 vond een eigenaar voor niet minder dan $ 13,75 miljoen.