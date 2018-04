Terugkeer Borgward is succes

Door: ADD

Borgward was ooit een van de bekendste constructeurs in Duitsland, maar in 1961 ging het bedrijf failliet. Vorig jaar kondigde de autofabrikant een wedergeboorte aan. De opzet was om midsize SUV’s in China te gaan bouwen. De geldschieter achter het project is de Chinese vrachtwagenbouwer Foton.

En Borgward lijkt tevreden met de lancering in China. "We hebben al meer dan 10.000 bestellingen ontvangen en al meer dan 4.000 auto's aan klanten geleverd", aldus een woordvoerder van het bedrijf. Ook het aantal Borgward-dealers zou tegen het einde van dit jaar in China van de huidige 60 tot 100 moeten toenemen.

Naar Europa?

Nog dit jaar zou de beslissing vallen of Borgward opnieuw in Duitsland auto’s gaat produceren. Het ooit in Bremen opgerichte bedrijf heeft vandaag zijn hoofdkantoor in Stuttgart.