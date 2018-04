Dit is een hoop oude rommel

Door: BV

Ja hoor, je kijkt letterlijk aan tegen een hoop oude rommel. Deze recreaties van zowel hedendaagse als klassieke schoonheden op vier (en twee) wielen zijn het werk van niet minder dan vijftig kunstenaars. Die gingen aan het werk met wat ze vonden tussen een hoop metaalafval in de buurt van de Poolse hoofdstad Warschau.

Het minste wat je kan stellen is dat de artiesten goed zijn in het inschatten van afmetingen en proporties. En er was ook abnormaal veel oog voor detail. Onder de creaties zijn onder meer een Mercedes 300 SL, een Bugatti Veyron, Fiat 500 en Lamborghini Aventador.