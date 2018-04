Porsche Macan Turbo wéér sterker

Door: BV

Je kan een Porsche Macan nu ook met een viercilinder krijgen (of ga meteen voor namaak). Weliswaar eentje die nog steeds meer dan 250pk rijk is, maar toch. Aan de andere kant van het vermogensspectrum neemt het gamma ook nog uitbreiding. Daar kan je nu dankzij een nieuwe motorkit Porsches kleinste SUV bestellen met 600Nm en 440pk. Dat is respectievelijk 50Nm en 40pk meer dan voorheen.

De snelste Macan van allemaal

Door de aanpassingen verloopt de sprint naar de 100-barrière niet één maar twee tienden sneller. 4,4 seconden dus. En je kan doorstomen tot 272km/u op de teller staat.

De prijs?

De Belgische prijs is nog niet bekend, maar je kan je wel voorstellen dat het niet cadeau zal zijn. Je hoort wel eens dat bij Porsche elk tiende dat je sneller bent € 10.000 kost. Misschien is het hier iets gematigder. In elk geval krijg je er een verlaagd (15mm) onderstel, sterkere remmen en het Sport Chrono-pakket bij.

Beetje misleiding

Porsche geeft deze plaatjes vrij bij het nieuws, maar wie de Macan Turbo ‘Performance’ neemt, krijgt z’n auto niet zo. Je moet nog bijbetalen voor de 21-duimers en het getoonde interieur is evenmin standaard.