Komt er toch een compensatie voor Europese VW-rijders?

De Europese Commissie beschuldigt Volkswagen in het uitstootschandaal van schendingen tegen de Europese consumentenrechten. Volgens Vera Jourova, Eurocommissaris voor Consumenten, wordt er in de komende dagen samen gezeten met verschillende nationale consumentenorganisaties en ook met vertegenwoordigers van de bevoegde nationale autoriteiten. De Eurocommissaris wil alles op alles zetten om Volkswagen schadevergoedingen te laten betalen.

EU wil consumenten ondersteunen

In 20 van de 28 EU-landen zou de wet overtreden zijn en de Europese Commissie wil de getroffen consumenten helpen om een schadevergoeding te krijgen. Jourova beschuldigt Volkswagen van ‘een gebrek aan informatie aan de consumenten’. De groep zou zijn klanten bijvoorbeeld onvoldoende geïnformeerd hebben over mogelijke verhaalmogelijkheden. De EU-commissaris denkt dat groepsvorderingen de oplossing zijn. Al beseft ze wel schadevergoedingen in Europa veel ingewikkelder zijn dan in de Verenigde Staten, waar groepsvorderingen een traditie vormen.

Niet vrijwillig

Volkswagen heeft toegegeven met speciale software de uitstootcijfers van miljoen dieselauto's bij testen verbloemd te hebben. In het normale verkeer stoten de auto's namelijk veel meer stikstofoxiden uit dan toegestaan. De Europese Commissie had VW eerder al gevraagd vrijwillig over een schadevergoeding na te denken. "Het antwoord was niet bemoedigend," aldus de commissaris.

Gevolgen onbekend

Wat de gevolgen van deze aanpak voor Volkswagen zullen zijn, kan nog niet becijferd worden.