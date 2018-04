€ 20 miljoen is niet genoeg voor DSG-technologie

Door: BV

In meer recente tijden kennen we Wolfgang Schreiber als de baas van Bentley, al vervult hij die rol inmiddels niet meer. Maar de ingenieur was al sinds 1984 aan de slag bij de Volkswagen groep en had in die hoedanigheid de hand in een aantal belangrijke ontwikkelingen. De man heeft nu een afspraak voor de rechtbank omdat de Duitse motorgigant hem naar eigen zeggen niet vergoedde voor z’n aandeel in de ontwikkeling van de enorm populaire DSG-versnellingsbak. Die is efficiënter en sneller dan een conventionele automaat omdat die van twee koppelingen gebruik maakt.

Wolfgang Schreiber weigerde al bod van € 20 miljoen

Wolfgang heeft een flinke poot om juridisch op te steunen want zijn naam staat mee op de patenten. Maar dan moet VW natuurlijk wel betalen. Het bedrijf was volgens een directielid al bereid om € 20 miljoen over te maken, maar Schreiber wil een ‘normale’ compensatie en laat de zaak voorlopig dus op de rol van de rechtbank in München staan.