Ford Mustang is Duitslands populairste sportieveling

Door: BV

De Ford Mustang is voor het eerst in de geschiedenis officieel te koop in Europa. Een beslissing die de cijfertjes alvast rechtvaardigen. In Duitsland werden de afgelopen maanden ruim 6.000 stuks van de Amerikaanse muscle car verkocht.

De Duitse concurrenten overklast

Met de bovenstaande cijfers doet Ford het beter dan heel wat Duitse lievelingen. Hij verkoopt beter dan de Porsche 911, de Porsche Boxster of Cayman en zelfs dan de Audi TT. Ongeveer 1 op 3 verkochte exemplaren is er een cabrio terwijl de V8 er nog steeds (veel) vaker wordt aangestipt dan de kleinere Ecoboost benzinemotor. Z'n scherpe prijs en unieke uitstraling zijn de twee belangrijkste verkoopsargumenten.

Ook elders populair

De Mustang doet het bij ons evenmin slecht, maar de lijst aanvoeren, dat lukt hem niet. Hij kan het wel in de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Afrika en Saudi-Arabië.