Zo vervuilend mogen boten zijn

Door: BV

De Marine-dochter van Scania heeft z’n nieuwe generatie dieselmotoren voorgesteld. Dat zijn motoren met een cilinderinhoud tot 16 liter die voldoen aan de jonste uitstooteisen voor watervaartuigen. Eisen die, wat misschien niet zal verbazen, minder scherp zijn dan die voor landvoertuigen. Maar hoe veel minder scherp exact?

Uitlaatgasbehandeling

Ook Marine-motoren hebben, net als auto’s met hun catalysatoren en EGR-kleppen, een nabehandeling nodig van de uitlaatgassen om aan de normen te voldoen. Voor boten is de nieuwe norm de IMO TIER III, die logischerwijze de TIER II opvolgde. Die specifieert een maximale NOx uitstoot van 1,96 tot 3,4 g/kWh (afhankelijk van de draaisnelheid van de motor). Maar die norm is voorlopig alleen van toepassing in de VS en de Caraïben. Elders, waaronder bij ons, geldt nog de TIER II die een uitstoot van 7,7 tot 14,4g/kWh toelaat. En wat als je dat vergelijkt met wegverkeer? Wel, voor vrachtwagens ligt de norm (Euro 6) die omgerekend neerkomt op 0,40 g/kWh. Bij auto’s is het nog een tikkeltje strenger. Het dieselgate-schandaal is er niets tegen…