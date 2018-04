Dit kost het metroavontuur van de Range Rover

Door: ADD

Aan het vreemde tafereel dat zich in het premetrostation Brussel Zuid eind februari voordeed, hangt nu ook een prijskaartje. De bestuurder van de Range Rover Sport die naar eigen zeggen zijn gps volgde en zo ondergronds 1,8 kilometer over tramsporen reed, mag zich aan een factuur van € 22.000 verwachten. De schade aan de infrastructuur, het takelen en de urenlange onderbreking van het premetroverkeer werden in rekening gesteld.

Positieve ademtest

De MIVB zal de rekening aan de verzekeringsmaatschappij van de man richten, maar omdat die dronken was op het moment van de feiten, zal hij hoogstwaarschijnlijk zelf voor de € 22.000 mogen opdraaien. De schade aan de Range Rover zelf bleef, afgezien van de banden die helemaal stuk waren, binnen de perken. (foto: @bastien_nguyen - Twitter)