Bugatti Chiron eigenaar heeft gemiddeld 42 auto’s, 1,4 boten, 1,7 jets en…

Door: BV

Dat je véél centen nodig hebt om een Bugatti Chiron op je oprit te parkeren is duidelijk. Maar wanneer je meer dan € 2 miljoen uitgeeft aan een auto, is dat wellicht niet de eerste die je koopt. Sterker nog… het is al niet meer de tiende of de twintigste. Bugatti zegt dat klanten van een Chiron gemiddeld 42 auto’s hebben. En 1,7 privévliegtuigen. En 1,4 boten. Bovendien vinden ze de topsnelheid van de Chiron, die begrensd is op 420km/u, eigenlijk niet genoeg.

Sneller dan 420km/u kan ook

De oude Bugatti Veyron haalde met wat goede wil 410km/u. De Chiron is daarentegen begrensd op 420km/u. Kwestie van ervoor te zorgen dat de banden niet spontaan van de velg af vliegen. Maar er zit nu blijkbaar toch nog wat extra in. Op vraag van de klant trekt Bugatti de top immers op naar 458km/u. En geloof het of niet, ook dat is nog elektronisch begrensd. Wanneer Bugatti zelf de test doet hoe snel z’n auto loopt zonder elektronische beteugeling, horen we dat ongetwijfeld.