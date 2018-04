Audi Q3 voelt zich jonger

Door: BV

De Audi Q3 is niet langer de benjamin in het Audi SUV- of crossover-gamma. Die fakkel wordt nu door de Q2 gedragen. De Q3 wapent zich intussen tegen de eerste ouderdomstekenen. Vooral door zich in een iets scherpere outfit te steken. Die bestaat uit koplampen, bumpers en grille, naast wat andere tinten en velgen.

Nog best sportief

Audi komt ook weer met nieuwe pakketjes aandraven. ‘Lines’ heet dat er. De S line heeft bijvoorbeeld wat andere roostertjes, meer zwarte accenten en wat assertiever vormgegeven kunstofdelen. De uitstraling is erdoor anders. Je factuur ook. Moet het nog wat meer zijn: er is nu ook een S Line competition package met alweer uiterlijke aanpassingen en prestaties die gewoon bij het oude blijven. De ophanging is wel wat harder.

Onder de kap blijft tot nader order alles bij het oude.