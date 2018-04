Nieuwe Honda Civic voor Europa

Door: BV

Over minder dan 2 weken gaat Honda’s nieuwe Civic in première op het Autosalon van Parijs. Hoog tijd dus dat het merk ons er de eerste blik op gunt. Dit is ‘m… en de verschillen met de Amerikaanse versie die we eerder al te zien kregen zijn zo goed als onbestaande.

Wie erg goed kijkt, ziet dat de reflectoren op de flank een andere kleur hebben bij de EU-versies en een zorgvuldige analyse leert ons ook dat de achterlichten anders ingevuld worden. Bizar detail is dat de Europese sportversies centrale uitlaten lijken te hebben terwijl de Amerikanen pijpjes aan de zijkant van de achterbumper krijgen.

Afmetingen en motoren

De nieuwe Civic wordt weer een stuk groter dan z’n voorganger. Liefst 12cm komt erbij. Hij wordt 4,50m lang, 1,80m breed en 1,42m hoog. De wielbasis is langer, de spoorbreedte groter , maar het gewicht daalt met 16kg. Een goede zaak als je weet dat ook Honda een éénliter driecilinder onder de kap zal steken. Goed voor 127pk. Er komt ook nog een 1.5l viercilinder met 180pk en een 2-liter met meer dan 300pk voor de hete Civic Type R.

De productie van de Civic is al aan de gang in het Engelse Swindon, maar de verkoop in onze contreien start pas begin volgend jaar.