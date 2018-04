​Dit is de snelste VW Beetle ter wereld

Door: ADD

Volkswagen noemt het een "nieuw snelheidsrecord". En dat durven we niet te betwisten - al doet er aan deze race maar één deelnemer mee. Op de Bonneville Salt Flats in Utah haalde een speciaal omgebouwd Beetle over de afstand van een mijl een snelheid van 328,195km/u (205,122 mph). Dat maakt hem - tromgeroffel - de snelste VW Beetle ter wereld.

550 pk

Een jolig record, maar de "LSR" is dat allesbehalve. De afkorting staat voor "Land Speed Record" en de Beetle wekt zo maar eventje 550pk en 571Nm op. Onder de motorkap kwam er een standaard 2.0 TSI-motor, weliswaar sterk gemodificeerd. Een nieuwe turbocompressor en nieuwe zuigers, nokkenassen, aandrijfstangen en een aangepaste cilinderkop maken het record mogelijk.

Met Moon Discs!

Voor de recordpoging op het zoutmeer werd ook het koetswerk van de Beetle verlaagd en een sperdifferentieel geïnstalleerd. Daarnaast zorgde een rolkooi, een racekuip met vijfpuntsgordel en een blussysteem voor extra veiligheid. Maar ons hoogtepunt, zijn de twee remparachutes achteraan - en de vier Moon Discs op de wielen natuurlijk.