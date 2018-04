Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard is ideaal voor dictators

Door: BV

VR9 is een waarde die de bepantseringsklasse van een auto aangeeft. De schaal start (voor zover het gaat om pantservoertuigen natuurlijk) van VR4 tot negen en geeft aan tegen welk type geschut het rollend materieel bestand is. En het wordt weinig beter dan deze Mercedes. Die schrikt zelfs niet van een granaatje.

5,1 ton

Van ramen en portieren tot banden en plaatwerkdelen. De Mercedes-Maybach is van top tot teen bepantserd. Niet zo gek dus dat het totaalgewicht uitkomt op 5.100 kg. Naast de directe veiligheid tegen kogels en granaten is de S 600 Pullman Guard tevens voorzien van sirenes, zwaailichten, speciale communicatieapparatuur en zelfs een luidspreker om met de omgeving te kunnen communiceren zonder even het raampje te openen.

Prijskaartje

Wie voor zijn leven vreest, moet overigens wel van goede huize komen. Financieel dan. Mercedes laat weten dat de prijs is vastgesteld op net geen 1,4 miljoen euro. Keuze voor een motor is er overigens niet: dat is altijd de door twee turbo's geholpen V12 met 530 pk. Pieken op de Autobahn is daar niet bij: de topsnelheid is begrensd op 160 km/u.