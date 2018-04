MG stopt productie in UK

Door: ADD

De Chinese SAIC Group zet de productie van MG in het Verenigd Koninkrijk stop. Ook al stonden er begin 2015 nog plannen op stapel om het oer-Britse merk terug naar het Europese continent te brengen.

Enkel productie

Het Chinese moederbedrijf heeft nu echter beslist de productie van de MG3 naar China te verplaatsen. De dure huur van de grond en de extra importbelasting worden als oorzaak genoemd. Slechts 25 jobs zouden er verloren gaan. De ontwikkeling en het design zullen in Longbridge blijven gebeuren.

Brexit?

Of de Brexit er voor iets tussen zit, wilde het merk noch ontkennen, noch bevestigen.

Niet langer MADE IN GREAT BRITAIN

Oorspronkelijk hadden de Chinezen andere plannen. In 2011 hadden ze de productie in de oude MG-Rover fabriek herstart zodat MG een Brits merk kon blijven. Maar een succesverhaal werd het niet. Vorig jaar werden er in het Verenigd Koninkrijk slechts 3.152 MG's verkocht.