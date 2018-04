De nieuwste McLaren is wel heel toegankelijk

Door: BV

Een McLaren P1 is, als je er nog één op de kop kunt tikken, een prijzig beestje. Maar dat hoeft niet per sé. Je kan er nu ook één op de kop tikken voor amper € 480. Ja, één die rijdt. Zuiver elektrisch. En hij is een beetje kleiner. Er past nu nog één persoon aan boord in de veronderstelling dat die de kleuterklas nog niet te lang ontgroeid is.

Met vlinderdeuren

De essentials zijn in elk geval aanwezig. De audio-installatie speelt populaire kinderwijsjes, de geel-zwarte lakcombinatie is opvallend en er zijn zelfs vlinderdeuren. En de prestaties? Dan hebben we het over de topsnelheid van 5km/u. Sensatie verzekerd.