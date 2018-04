Matt Leblanc leidt TopGear naar nieuw seizoen

Door: BV

Dat TopGear het zonder Clarkson, Hammond en May moeilijk zou krijgen, stond in de sterren geschreven. Het programma kreeg de te verwachten kritiek te slikken en meer! Uiteindelijk moest de kakelverse nieuwe TopGear-frontman Chris Evans zelfs de biezen pakken. Maar de Amerikaan Matt Leblanc - die wereldfaam vergaarde in de sitcom Friends - bleef uit de wind in het oog van de storm. Hij wordt daarom, weinig verrassend, de numero uno voor de volgende jaargang. Bijstand komt er van Chris Harris en Rory Reid.

Terwijl de BBC de inmiddels al 24ste jaargang van TopGear voorbereid, werkt het voormalige presentators-trio aan The Grand Tour. Dat programma debuteert op 18 november op de Amerikaanse betaalzender Amazon Prime. Wie denkt dat dat TopGear volgens het gekende recept zal zijn, is er wellicht aan voor de moeite. Om niet onder een juridisch spervuur van de BBC bedolven te worden, zal dat programma niet al te veel mogen lijken op wat ze vroeger deden.