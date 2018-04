Jeep Compass wil het lelijke eendje niet meer zijn

Door: BV

De Compass is nooit Jeeps mooiste geweest. Daar kan je moeilijk omheen. Een unieke verschijning, ja dat was het wel. En nu is er een nieuwe. Die kwam vandaag het internet op gestormd. Wat minder uniek, maar nog steeds met een eigen stijl. En ditmaal is die zachter voor het netvlies.

Te vroeg voor details

De compacte SUV van het merk zal gebouwd worden met niet minder dan 17 verschillende aandrijfcombinaties. En hij belooft terreincapaciteiten die in z’n klasse niet te evenaren zullen zijn. Meer informatie? Neen, dat is er nog niet. Het is immers nog tot november wachten voor z’n debuut. Dat vindt nu eens niét plaats op het Autosalon van Parijs, later deze week, maar op het Autosalon van Los Angeles.