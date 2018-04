​Tesla komt in stroomversnelling - eindelijk

D e autofabrikant uit Californië zag in het afgelopen kwartaal zowel de productie als ook de verkoop aanzienlijk de hoogte ingaan, maar blijft evenwel nog ver onder de ambitieuze verkoopdoelstellingen.

In het totaal leverde het bedrijf van Elon Musk 24.500 auto's uit. Wat ongeveer 70 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar is. Na wat productieprobleempjes vorige herfst kregen 8.700 Tesla-klanten eindelijk hun elektrische SUV, de Model X , Het grootste deel van de verkoop (15.800 exemplaren) valt evenwel nog steeds op naam van de Model S