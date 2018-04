De nieuwe Land Rover Defender rijdt al rond

Door: BV

Begin dit jaar werd, na een ongeziene carrière van bijna 7 decennia, de stekker uit de Land Rover Defender getrokken. Naar een opvolger wordt uitgekeken met anticipatie en spanning. Niet alleen omdat het een weinig benijdenswaardige taak is om voor zo’n icoon opnieuw te beginnen, maar ook omdat het bedrijf eerder al de DC100 concept car (foto’s) naar voor schoof en de bal daarmee missloeg. Op z’n zachtst gezegd, want het huidige cliënteel van de Defender moest er niets van hebben.

Land Rover realiseerde z’n fout en ging weer aan de tekentafel zitten. We weten nu wel dat de opvolger alweer uitzonderlijk goede terreineigenschappen moet hebben en niet zal lijken op andere recente creaties van het merk (zoals de Discovery en Discovery Sport), maar de rest blijft een goed bewaard geheim. En toch rijden de nieuwe Defenders al rond, zegt Land Rover. Ze dragen ongetwijfeld een ander koetswerk.

Wanneer komt de nieuwe Defender?

Dat er al wegtesten uitgevoerd worden, wil niet noodzakelijk zeggen dat de lancering al voor morgen is. De Britten spreken over een voorstelling van het model in 2018. Wie er één op de oprit wil, moet wellicht nog 3 jaar wachten…