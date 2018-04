Bijna 50 Austins samen onder de hamer

Het ter ziele gegaan Britse Austin (de laatste Austin liep in 1987 van de band) heeft zijn grootste museum in Denemarken. 47 Austins heeft Stefan Wolffbrandt sinds 1985 verzameld en ze op de 1.200 vierkante meter tentoongesteld. Naar eigen zeggen het 's werelds grootste Austin-museum.

Maar nu will Wolffbrandt ermee ophouden. Waarom? Omwille van de belastingen. De Deense fiscus beschouwt het museum namelijk als de hobby van een enthousiasteling en niet als een bedrijf - wat fiscaal nadelig is. Het hele museum wordt daarom als geheel door Campen geveild.

Bij het op het Deense eiland Samsö gelegen museum horen naast de auto's meer dan 3.000 Austin-prullaria zoals boeken, posters, borden en speelgoedauto's. De collectie ontstond in 1985 toen Wolffbrandt een Austin A30 uit 1957 van de schroothoop redde en voor weinig geld restaureerde. Later zag hij de kans om een museum te openen. Het merendeel van de auto's zijn bewaard gebleven in hun huidige staat en niet gerestaureerd. Naast bekende modellen zoals de A30 en Sprite is er bijvoorbeeld ook een zeldzame Allegro te zien.